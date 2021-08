Liguria. Correnti fresche nord-occidentali determineranno condizioni di variabilità sulla nostra regione, avremo comunque ampie schiarite senza fenomeni particolari. Sono le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, domenica 29 agosto, giornata in prevalenza soleggiata su tutta la regione. Da segnalare solo lo sviluppo di nubi pomeridiane sulle Alpi Liguri e il gruppo Trebbia-Aveto, senza temporali, cielo sereno in serata. Venti: Deboli da nord al mattino, da sud (sempre deboli) nel pomeriggio. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature in calo le minime, in aumento le massime: saranno comprese sulla costa tra 13 e 29 gradi, nell’interno tra 5 e 26.

Domani, lunedì 30 agosto, un po’ di nubi sparse al mattino specie sul settore centro-occidentale al mattino e nelle zone interne nel pomeriggio, con basso rischio di fenomeni, per il resto soleggiato. Venti: Deboli o moderati da sud. Mari: Da poco mosso a mosso. Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime.

Martedì 31 agosto bel tempo ovunque a parte qualche nube sul settore centro-orientale al mattino, in attenuazione. Ventilazione debole meridionale, lieve aumento delle temperature.