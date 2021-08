Masso da due quintali precipita dalla parete e rimane sospeso sulla spiaggia affollata

Genova. Un masso del peso di circa due quintali è precipitato da una parete rocciosa ma è stato fermato da una rete metallica di protezione prima che potesse cadere sulla affollata spiaggia sottostante.

E’ accaduto ieri pomeriggio in un tratto di costa della riviera ligure di levante, tra Framura e Deiva Marina, in provincia di La Spezia, creando scompiglio e momenti di panico tra alcuni bagnanti.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato è stata impegnata per 5 ore nella rimozione del masso, esattamente sulla verticale della spiaggia. Per evitare rischi, i Vigili del Fuoco hanno immediatamente evacuato l’area e hanno iniziato una lunga procedura per allentare i tiranti di acciaio delle reti per consentire al materiale franoso di cadere dalla parete in sicurezza.