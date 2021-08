Mario Venuti, il tour estivo fa tappa a Recco

Recco. Appuntamento sabato 8 agosto, con Mario Venuti che fa tappa a Recco con il suo tour e aprendo la sezione “Sere d’estate” nell’ambito di “E-20/21”, la rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale, con ingresso gratuito, in Lungomare Bettolo (ore 21.30).

“Un’occasione per ascoltare, oltre al repertorio più famoso del cantautore siciliano, anche un assaggio delle canzoni del nuovo progetto musicale in cui Venuti torna a far riecheggiare le atmosfere “tropicali” che avevano caratterizzato già il celebre brano “Fortuna”.

Forte della pubblicazione di due singoli nei quali Venuti ha riletto classici come “Ma che Freddo fa” (7 maggio), interpretato nel Sanremo del 1969 da Nada e diventato un “samba-pagode”, e “Xdono” (2 luglio), uno dei brani più famosi di Tiziano Ferro, che faranno parte del progetto discografico in uscita al termine dell’estate, e che l’artista catanese proporrà in scaletta nel corso del concerto di Recco. Mario Venuti sarà sul palco insieme ai percussionisti Neney Bispo dos Santos e Manola Micalizi, e Vincenzo Virgillito al contrabbasso.

“Se mai ce ne fosse bisogno, durante questa lunga lontananza dal palco – dice Venuti – ho capito che cantare davanti al pubblico per me è ossigeno, è un balsamo necessario a curare le ferite che inevitabilmente la vita può procurarti. Quindi sono già qui a scaldare i motori o, per meglio dire, la voce e la chitarra, e non vedo l’ora di procuravi un po’ di gioia che è sempre poca, in confronto a quella che voi donate a me”.

Per accedere ai prossimi appuntamenti previsti nell’ambito di “E/20 – 21” sarà necessario esibire all’ingresso il Green pass (con almeno la prima dose del vaccino) o l’esito negativo di un tampone antigenico, eseguito nelle 48 ore precedenti, o l’avvenuta guarigione, come previsto dalle nuove normative anticovid stabilite dal Governo. “L’ingresso all’area eventi in Lungomare Bettolo sarà garantito solo mostrando agli accessi la documentazione richiesta – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – la validità della certificazione sarà verificata dal personale addetto attraverso la app messa a punto dal Ministero della Salute”.

È possibile prenotare, entro e non oltre le ore 12 del giorno dell’evento, fino a esaurimento dei posti disponibili esclusivamente con le seguenti modalità:

– telefonando al numero 3667804083 dalle ore 8 alle ore 20.

– tramite accesso al sito www.comune.recco.ge.it

– telefonando alla Pro Loco al numero 0185722440.