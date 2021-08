Litigano sul bus spaccando una bottiglia sul mezzo: denunciati

Genova. Hanno cominciato a litigare violentemente a bordo di un bus notturno che transitava nella zona di Principe finché l’autista ha sento il tonfo dei vetri di una bottiglia che era stata infranta sul mezzo e ha fermato la corsa. E’ successo stanotte intorno all’1.40.

Proprio in quel momento passava nella via una volante della polizia che è intervenuta e ha fatto scendere i due ‘litiganti’ identificandoli in una marocchino di 23 anni e un tunisino di 32.

Entrambi pregiudicati sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio. Il bus è dovuto rientrare in rimessa per l’indispensabile sanificazione.