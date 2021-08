Lista Crivello: “Genova Jeans, meschino è non poterne discutere con serenità”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dalla Lista Crivello in consiglio comunale a Genova.

“Abbiamo appreso che è stato inoltrato un comunicato, dall’Ufficio Stampa del Comune di Genova, come noto coordinato dal portavoce del Sindaco Bucci, nel quale si accusa l’opposizione di boicottare l’esposizione temporanea Arte Jeans, un esempio di utilizzo di un ufficio stampa a fini di carattere politico che richiamano esperienze del passato e del presente che avevano e hanno poco di democratico.

La distinzione, più volte sottolineata, sui fondi di riserva non regge perché la vera questione, dalla quale il centro destra si vuole sottrarre, accusando di “malafede” e di riferimenti “fatti a sproposito”, è quella legata ai costi della manifestazione che sarà coperta da risorse pubbliche per l’80%. Molte altre questioni, a nostro parere, andavano chiarite come ad esempio la composizione di un comitato promotore formato da soggetti che risultano nel contempo fornitori della manifestazione stessa.

Ciò che stupisce è la completa assenza, nel citato comunicato, di un riferimento alla mancata convocazione del Consiglio Comunale, richiesta dalla minoranza ai sensi dell’art. 30 comma 8 dello Statuto del Comune e dell’art. 4 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, anche in questa circostanza una decisione assunta in barba alle regole vigenti e ai principi fondamentali della democrazia. Appare paradossale l’accusa di boicottaggio nei confronti delle minoranze che con una legittima richiesta avrebbero voluto un approfondimento legato al significativo incremento del costo a carico del Comune di Genova che è passato dai 100.000 Euro previsti nel dicembre 2020 con DGC n. 301/2020 ad Euro 650.000 come deliberato con le DGC nn. 177 e 179 del luglio 2021.

La Sala Rossa di Palazzo Tursi sarebbe stato il luogo ideale per un confronto, senza pregiudizi, sui temi e le finalità della mostra, invece si è optato per la convocazione di una Commissione Consiliare che si terrà soltanto 5 giorni prima dell’inizio dell’evento.

Sarebbe stato utile per la collettività evitare accuse infondate secondo le quali la minoranza non avrebbe a cuore lo sviluppo della città e addirittura vorrebbe tentare di affossarla, accettare un confronto serio e non affidarsi esclusivamente a comunicati stampa caratterizzati dal livore e dagli insulti nei confronti di chi è stato eletto anch’esso dai genovesi”.