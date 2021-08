Leone, il cane poliziotto, scova 10 grammi di hashish durante il suo primo giorno di servizio

Genova. Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dello spaccio nella zona compresa tra via Prè e la Darsena, il cane antidroga Constantin ha segnalato una persona in possesso di una dose di cannabis e il piccolo Leone, ancora in affiancamento al suo “collega” più anziano, nonostante l’ambiente nuovo, rumoroso e denso di stimoli olfattivi, è riuscito ad individuare presso il portone di un palazzo in ristrutturazione un involucro contenente 10 gr. di hashish e a segnalare una persona in possesso della stessa sostanza.

I due assuntori sono stati sanzionati, così come altri due soggetti trovati in possesso di 3,20 gr. di eroina dai poliziotti della volante del Commissariato Prè.

Durante la giornata di controlli inoltre sono stati eseguiti due ordini di carcerazione nei confronti di un 46enne piemontese, che per i reati di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento ed evasione dovrà stare in carcere sino a novembre 2023 e di un 27enne nigeriano, responsabile di reati contro il patrimonio, la persona e inerenti gli stupefacenti, che dovrà scontare una reclusione di nove mesi.

Sono stati entrambi condotti al carcere di Marassi.