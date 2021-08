Leonardo, carne in scatola e cibo freddo per i lavoratori senza green pass

Genova. Due panini, prosciutto a scelta, carne in scatola e un ‘fruttino’. E’ questo il menù consegnato oggi dalla mensa di Leonardo per i lavoratori senza green pass che per questo non possono consumare il pasto nei locali adibiti a mensa.

A denunciare l’accaduto l’rsu della Fiom che definisce “inaccettabile” la situazione oltre che “di un pressapochismo imbarazzante”.

“In tutte le principali aziende genovesi dove è stata applicata la fruizione differenziata della mensa – ricordano i delegati della Fiom – ai lavoratori senza green-pass è stato fornito comunque un pasto esattamente equivalente a quello fornito in mensa al resto dei colleghi”.

L’rsu ribadisce che “Leonardo deve fornire lo stesso pasto a tutti i lavoratori, come garantito dal contratto integrativo firmato pochi mesi fa.

In caso ciò non si verificasse valuteremo insieme ai lavoratori come procedere”.

All’Ilva la mensa sta servendo pasti caldi termosaldati per chi non ha il green pass, così come a Fincantieri dove hanno messo dei tavoli esterni e stanno allestendo un tendone. Lo stesso farà Ansaldo energia che tuttavia ha deciso di rinviare tutto a lunedì prossimo per organizzarsi al meglio.

“Non si capisce perché anche Leonardo se non era pronta – – commenta il segretario genovese della Fiom Stefano Bonazzi -non si è presa un paio di giorni in più per organizzarsi. Ora spero vivamente che si attrezzi in fretta e fornisca pasti caldi termosaldati come fatto tutte le altre”.

Secondo una prima stima nelle aziende metalmeccaniche i lavoratori senza green pass sono tra il 10 e il 20% del totale.

“Le aziende si stanno organizzando anche in vista dell’autonno – dice Bonazzi – e per noi la questione del pasto caldo è quella da cui non possiamo prescindere ma il problema di fondo resta quello che abbiamo già detto. Premesso che noi come Fiom non siamo no vax e non concediamo nulla a questo tipo di ideologia finché il governo non legifera non è possibile che un lavoratore senza green pass possa lavorare ma non mangiare come gli altri”.