L’Entella Chiavari regala un biglietto per lo stadio ai ragazzi che si vaccineranno

Chiavari. La Virtus Entella comunica che verrà regalato un biglietto per assistere ad una delle prime gare casalinghe ai ragazzi che giovedì 19 agosto, si vaccineranno al Gulliver 4 Teens, l’ambulatorio mobile che transiterà lungo il litorale del levante genovese.

L’iniziativa della Virtus Entella, in collaborazione con Regione Liguria e Asl4, prevede la consegna di un tagliando (che arriverà via mail a chi si è vaccinato) per assistere alla prima gara di campionato con il Teramo, ai ragazzi della fascia 12/17 anni che effettueranno la seconda dose (e saranno quindi già in possesso del Green Pass) o a una delle prime gare interne dei biancocelesti, per chi invece effettuerà la prima dose.

Chi si vaccinerà con seconda dose potrà accedere gratuitamente al Comunale il 12 settembre in occasione di Entella-Lucchese con il biglietto che riceverà nei giorni precedenti la gara (chi effettuerà la prima dose assisterà ad una delle gare casalinghe dopo aver completato il ciclo vaccinale).