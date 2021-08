L’arenzanese Matteo Calcagno passa all’Ancona Matelica

Genova. Non solo gli ex Primavera blucerchiati, Tommaso Farabegoli e Lorenzo Sabattini, ma anche l’arenzanese Matteo Calcagno giocherà il prossimo campionato, in Serie C, nell’Ancona Matelica.

Calcagno, cresciuto nel fiorente vivaio del Genoa, magistralmente diretto da Michele Sbravati, è stato lanciato, giovanissimo, da Fabio Fossati nell’Albissola, vincitrice a mani basse della Serie D.

Matteo ha mantenuto il ruolo di titolare anche nel successivo torneo di Serie C, conquistando sul campo una meritata salvezza, al primo anno fra i professionisti, resa tuttavia vana dallo scioglimento del team albissolese.

Una volta svincolato, Calcagno ha trovato ingaggio in Puglia, nella Virtus Francavilla, che lo ha anche mandato in prestito qualche mese all’Arzignano (entrambe in Serie C) ed in tale categoria continuerà a giocare, per il quarto anno consecutivo, anche con l’Ancona Matelica, importante società che ha raccolto l’eredità sportiva della squadra arrivata, nei primi anni ’90, ad una finale di Coppa Italia, poi persa contro la Sampdoria.