Lagaccio, Yoga libero all’ex caserma Gavoglio per sostenere i progetti di quartiere

Genova. Appuntamento questa sera, mercoledì 11 agosto, dalle 19.30 alle 21, nel piazzale di Casa Gavoglio, al Lagaccio, per una pratica di yoga gratuita, libera e aperta a tutti, anche ai neofiti di questa disciplina. L’appuntamento è promosso dal gruppo Yoga Solidale Genova che da anni si occupa di condividere pratiche yogiche per sostenere le attività di altre associazioni.

Lo spazio è quello della casa di quartiere di via del Lagaccio 41, un ampio piazzale che rappresenta il primo passo per il recupero di quella struttura che un tempo era una caserma e oggi è uno dei tanti buchi neri della città.

Per chi volesse partecipare, basta portare un tappetino o un telo per sdraiarsi a terra, vestire in abbigliamento comodo, magari un anti-zanzare (visto il periodo e l’orario) e rispettare le basiche norme anti-covid quindi indossare la mascherina ove necessario e praticare a distanza di un metro dalle altre persone.

La pratica è gratuita ma chi vorrà potrà lasciare un’offerta libera per sostenere le attività organizzate da Casa Gavoglio.

In questi mesi si stanno portando avanti, non senza difficoltà, i lavori di bonifica e sistemazione idraulica dei 10mila metri quadri del compendio. Qui, al termine dei lavori prevista nel 2022, si inizierà a vedere la nascita di un parco urbano con piante, campi per lo sport e giochi per bambini. I fondi per realizzarlo sono in parte dalla Comunità Europea, con il progetto Unalab all’interno del bando Horizon 2020, e in larga parte dal “Patto per Genova” messo in atto dal governo Renzi. Altri fondi sono stati reperiti, in un secondo momento, dal Comune di Genova.