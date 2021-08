Ladri specializzati nei furti di appartamento: due arresti a Chiavari

Chiavari. I carabinieri della compagnia di Chiavari hanno arrestato un cittadino italiano di 35 anni, residente in Val Trebbia e condotto in carcere a Chiavari, dove sconterà 5 anni di reclusione per una serie di condanne per reati predatori e furti in appartamento consumati e accertati nella provincia di Genova.

Nella stessa giornata i carabinieri è stato arrestato un altro ladro ricercato da molti anni. L’uomo, un sudamericano cinquantenne, latitante, esperto nei furti in abitazione e con vittime persone anziane, deve scontrare una serie di condanne per un totale di anni 9 di reclusione per numerosi furti commessi in diverse città del nord, compreso Genova, e del centro Italia.

“L’operazione – spiega una nota dell’arma – è il frutto dell’articolato dispositivo di controllo del territorio che l’arma ha attuato nei comuni del chiavarese, della Val Fontabuona e dell’Alta Val Trebbia per tutelare le comunità locali dalle incursioni criminali di malfattori che, approfittando della minore difesa di persone anziane, mettono a segno furti a volte anche di considerevole valore”.