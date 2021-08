La Sammargheritese porta due leve giovanili in ritiro a Roccaforte di Mondovi

Roccaforte di Mondovì. La Sammargheritese è in ritiro nel cuneese, a Roccaforte di Mondovì, con le formazioni U18 U16, dal 29 agosto al 2 settembre.

Le due squadre tigulline allenate da Fabio Barabino e Luca Crippa, soggiorneranno presso l’Albergo Commercio di Roccaforte di Mondovì e si alleneranno presso l’impianto sportivo “G.Pecollo” di Chiusa Pesio.

“Il ritiro fa parte del progetto tecnico formativo, inserito nel programma di crescita di tutto il movimento arancione, dove oltre agli aspetti tecnico tattici si cureranno in modo particolare la socializzazione, perché alla base di ogni squadra la coesione e la condivisione sono valori, che non devono mai mancare in un gruppo ricco di sani principi etico sportivi”.

Il responsabile tecnico del settore giovanile Roberto Varlani ci presenta il ritiro delle due squadre della Sammargheritese.

“Il ritiro interessa le squadre U18 e U16 e sotto l’attenta osservazione dei mister Fabio Barabino e Luca Crippa, con la collaborazione tecnica di Marco Pampolini, i giocatori delle leve 2004/2005/2006 sosterranno, sull’impianto sportivo “Pecollo” di Chiusa Pesio sedute di allenamento al mattino ed al pomeriggio con una amichevole, a metà ritiro con le squadre U18 e U16 della squadra locale del Monregalese Calcio