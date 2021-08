Genova.. La Sammargheritese comunica di aver affidato ad Andrea Valle la guida tecnica della formazione giovanile dell’Under 15.

“La nostra Under 15 (leva 2007-2008) è affidata, quest’anno, a mister Andrea Valle (Patentino UEFA C), ex allenatore dei settori giovanili di Pieve Ligure, Golfo Paradiso e Bogliasco, da dieci anni sui campi da calcio, impegnato nella crescita calcistica e umana dei giovani calciatori”.