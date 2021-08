La nave per il Marocco parte in ritardo, proteste dei passeggeri al terminal traghetti

Genova. Nuovi disagi e nuove proteste al porto di Genova per i passeggeri di un traghetto Gnv. Dopo il caso della nave Excellent – ferma in porto per oltre un giorno a causa di problemi tecnici – il 18 agosto scorso, questa volta è la Fantastic, altra nave ro-ro della stessa compagnia, la protagonista del nuovo episodio.

La nave, che avrebbe dovuto attraccare questa sera alle 23.30 arriverà invece, nella migliore delle ipotesi, intorno alle tre del mattino. La partenza, che avrebbe dovuto avvenire alle 4 del mattino avverrà quindi nella mattinata di domani, martedì 31 settembre. Si è trattato di un problema tecnico che dovrebbe essere risolto, spiegano da Stazioni Marittime.

Intanto però stamani alcune decine di passeggeri, già in possesso di biglietto e già da tempo in zona portuale per i controlli del caso, hanno protestato al terminal traghetti per l’annunciato slittamento di orario. Moltissime le famiglie con bambini piccoli e le persone anziane. Della questione è stata allertata anche la polizia di frontiera.

La nave, costruita nel 1996, quindi due anni più anziana della sorella Excellent, quattro giorni fa aveva lasciato a piedi centinaia di passeggeri che avrebbero dovuto imbarcarsi al porto di Séte, in Francia, dopo aver accumulato 22 ore di ritardo.