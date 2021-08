International Lighthouse/Lightship Weekend, i radioamatori: “La Lanterna in connessione con il mondo”

Genova. Nei giorni 21 e 22 Agosto, dalle 10.00 alle 17.00, l’associazione radiomatori italiana della sezione di Genova, installerà sulla Lanterna una serie di antenne e trasmettitori che permetteranno di comunicare, nelle diverse bande radio, con i radioamatori nel mondo partecipanti alla International Lighthouse/Lightship Weekend.

“International Lighthouse/Lightship Weekend – spiega l’associazione – è un evento annuale che ha origine in Scozia grazie a John Forsyth, GM4OOU, e al compianto Mike Dalrymple (GM4SUC), che ne furono gli inventori. La manifestazione trae origine dal Northern Lighthouses Award Weekend, un evento biennale scozzese che si svolse per la prima volta nel 1993, e che diventerà ILLW nel 1998”.

E continua: “Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta ben oltre le aspettative di John e Mike , il fatto stesso che oltre 85 nazioni siano presenti dall’esordio ad oggi, dimostra che l’ILLW sia diventato un importante appuntamento nel mondo radioamatoriale. L’evento si svolge sempre durante il terzo weekend di agosto”.

La lanterna

Situata su un costone roccioso sulla parte occidentale del porto di Genova, la Lanterna è il simbolo della città. Dalla sommità dei suoi 117 metri irradia la sua luce per 36 miglia nautiche.

La Lanterna è uno dei più antichi fari ancora utilizzati. L’esterno è formato da due torri, divise da cornici con archetti pensili, e l’interno è occupato dalle scale che dal piano terra portano alla lanterna. Alcuni antichi documenti datano la sua prima costruzione al 1161.

Nel Medioevo la torre di capo di Faro, ad occidente dell’arco costiero, serviva come punto di avvistamento delle navi in arrivo in porto insieme alla torre del Molo vecchio ad oriente. La torre venne dotata nel 1326 di lampade ad olio fisse per le segnalazioni ai naviganti. La costruzione attuale, distrutta dopo un assedio, fu ricostruita nel 1543.

Colmando la distanza dagli antichi bagliori emessi dalla combustione dell’olio di oliva alle moderne tecnologie, i radioamatori della Sezione A.R.I. di Genova, in occasione dell’ International Lighthouse/Lightship weekend 1998 , ottennero per la prima volta il permesso di trasmettere dall’interno della torre con il nominativo IQ1L, nei giorni 22 e 23 agosto del ‘98.