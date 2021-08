Innovazione e competitività, in arrivo contributi a fondo perduto per le start-up

Liguria. Con una dotazione finanziaria di 9,5 milioni di euro, il Ministero dello Sviluppo Economico ha voluto concretizzare gli aiuti alle start-up al fine di incentivare la creazione di nuovi progetti.

Il bando si impegna su due fronti: eroga un contributo a fondo perduto fino all’80% per realizzare soluzioni innovative per il mercato, per i progetti che promuovono nuove competenze tecnologiche e che sono vicini all’individuazione di un prototipo capace di misurare il gradimento di potenziali clienti. Il secondo fronte riguarda, invece, un contributo a fondo perduto che può arrivare fino al 100% per tutti gli investimenti nel capitale di rischio.

Questa è un’ottima opportunità per tutti gli imprenditori che, operando in qualsiasi settore, dal turismo al commercio, vogliono puntare sull’innovazione e rendere la propria attività fortemente competitiva.

Ad oggi il mondo dell’imprenditoria ha fatto enormi passi avanti, è quindi importante che le aziende si facciano portavoce di questi progressi per spiccare all’interno del mercato.

I beneficiari di questi fondi sono le start-up innovative costituite da meno di 24 mesi e le persone fisiche che, una volta ricevuti i fondi, si impegnano a costituire il proprio business.

