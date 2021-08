Infrastrutture, Paita: “Aspi realizzi tunnel Fontanabuona”

Genova. “Dalla realizzazione del tunnel di Fontanabuona dipende il diritto di una valle a vivere, produrre e crescere. Per questo mi battero’ per raggiungere il risultato di inserire il tunnel nel Programma economico e finanziario della nuova Aspi a maggioranza pubblica”. Lo dice il deputato di Italia Viva e presidente della commissione traporti Raffaella Paita in una nota.

“Il tunnel della Fontanabuona e’ infrastruttura fondamentale. Offrirebbe uno sfogo commerciale a un’area industriale storica ma imprigionata in una valle che corre parallela al mare. Da assessore alle Infrastrutture ho fatto predisporre il progetto definitivo. La Regione Liguria ha sostenuto parte del costo ma con il cambio di giunta si e’ fermato tutto. Sono tornata a riproporre con forza l’esigenza di quest’opera come presidente della commissione Trasporti della Camera”.

“Non si può parlare di opere compensative – aggiunge – Nessuno deve usare questa espressione. Ci sono 43 famiglie che chiedono giustizia e noi siamo con loro, anche con una legge, di cui sono prima firmataria, che presto sarà all’attenzione del Parlamento. Le responsabilità devono essere accertate e i colpevoli devono essere puniti. “E’ giusto invece lavorare perché siano realizzate delle opere a spese di Aspi. Ci sono 1,6 mld (cifra che a mio modo di vedere può crescere) alla base del Programma che sarà predisposto a breve e, ne sono certa, conterrà un piano di interventi per far uscire il territorio genovese dall’isolamento e prevederà anche il tunnel della Fontanabuona”