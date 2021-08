Incidenti e avarie, coda fino a 9 chilometri sulla A26 e traffico intenso sul nodo genovese

Genova. Mattinata di code e rallentamenti sul nodo autostradale genovese e sulle autostrade della Liguria. Non solo il traffico intenso verso Genova e di rientro verso le regioni del nord ma anche alcuni incidenti e mezzi in avaria hanno complicato la situazione della viabilità.

Intorno alle 11 vengono segnalate code fino a 9 chilometri sulla autostrada A26 tra il bivio A26/A10 e Masone in direzione nord. L’incidente è avvenuto all’interno della galleria del Turchino: il semirimorchio di un mezzo pesante si è staccato. Non ci sono stati feriti ma è stato necessario fermare il traffico per rimuovere il carico.

La carreggiata è tornata libera e la situazione dovrebbe lentamente migliorare ma per chi viaggia verso Alessandria e Milano viene consigliato di utilizzare la A7 Milano-Genova.

Proprio in A7 però ci sono due chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per veicolo in avaria. E un’altra coda di due chilometri tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone per lavori.

In A10 coda tra Genova Pegli e il bivio con la A26 in direzione nord e infine coda tra Genova Pra’ e il bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.