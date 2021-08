Genova. Oltre 100 ettari di bosco bruciati con un fronte di fuoco ancora attivo e di diverse centinaia di metri: questo è il bilancio del grave incendio che oramai da tre giorni sta devastando le alture di Framura, in provincia di La Spezia.

Un incendio che sembra essere tutt’altro che domato, nonostante l’instancabile lavoro dei vigili del fuoco e dei tanti volontari accorsi sul posto: decine i pompieri attivati, di cui due squadre anche da Genova, che h24 stanno contrastando il rogo, impendendo guai peggiori.

Attivati anche i mezzi aerei: già da ieri sono iniziati i lanci di due canadair, aiutati anche da tre elicotteri di Regione Liguria, che con il loro “secchio” sta alleggerendo le operazioni da terra. Le operazioni sono andate avanti tutta la notte e proseguono anche questa mattina: secondo le informazioni che arrivano da Framura, però, quella che ci aspetta è un’altra giornata difficile, con temperature elevate e vento sostenuto, con il fronte dell’incendio che potrebbe crescere nuovamente.

“Per contenere il rogo sono intervenuti oltre cento volontari sia da Genova che dalla Spezia – affermano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – a cui va il nostro ringraziamento per il prezioso lavoro svolto, anche di presidio nelle ore notturne accanto ai Vigili del Fuoco. In particolare, grazie ai volontari è stato possibile rimettere in funzione una vecchia vasca dedicata all’antincendio boschivo. Questa operazione si è rivelata molto utile per supportare l’intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento del rogo”. Al momento viene mantenuto lo stato di allarme di interfaccia con i mezzi aerei che effettuano lanci sui ceppi ancora fumanti. Le fiamme risultano spente: la giornata odierna sarà dedicata alla bonifica della zona mentre gli elicotteri continueranno a buttare acqua sui ceppi fumanti.

Le operazioni si stanno concentrando nell’area in cui si trovano le case e l’agriturismo evacuati ieri in via precauzionale, in modo da consentire il rientro dei residenti in giornata.