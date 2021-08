Liguria. Tre famiglie sono state evacuate in via precauzionale dalle loro abitazioni a causa dell’incendio che da ieri pomeriggio sta interessando il territorio di Framura, nello spezzino. I gestori di un agriturismo hanno fatto allontanare gli ospiti.

Sul posto, oltre ai due elicotteri di Regione Liguria, sta operando da questa mattina anche un canadair fatto arrivare da Lucca. A questo negli ultimi minuti si è aggiunto un secondo canadair, per cercare di contenere il fronte del fuoco. Attraverso una ditta privata è stato individuato un terzo elicottero che sarà in loco entro il pomeriggio.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo. È in corso nell’area da cui si dirigono le operazioni un sopralluogo dell’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

Ma non è questa la sola emergenza. Dopo i roghi a Rezzoaglio e Montoggio, sempre ieri pomeriggio, in nottata ha preso fuoco anche una parte della collina di Caperana Alta, dietro Chiavari. I vigili del fuoco sono stati allertati poco prima dell’una e hanno domato le fiamme prima delle quattro. Due le squadre del comando di Chiavari impiegate. Bruciati quasi duemila metri quadri di bosco. Sul posto anche i carabinieri per indagare sulle cause dell’incendio.

Nelle prime ore del mattino vigili del fuoco allertati anche per un rogo boschivo a Bargone, alle spalle di Sestri Levante. Sul posto per il monitoraggio termico anche il personale SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per la ricognizione con droni.