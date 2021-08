Incendi in Calabria, anche i vigili del fuoco di Genova nella colonna mobile

Genova. Anche il comando dei vigili del Fuoco di Genova è stato chiamato a partecipare alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi in Calabria.

Nella giornata di oggi, 4 vigili del fuoco sono partiti, via terra, utilizzando 2 fuoristrada allestiti con un gruppo pompa e serbatoio idrico finalizzati agli incendi in zone impervie.

La situazione in Calabria, come anche in altre zone del sud, sta diventando sempre più drammatica. Secondo i carabinieri forestali ci sarebbero circa 40 cause diversi per i roghi scoppiati in queste ore.