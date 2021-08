Genova. Nonostante il lavoro incessante, ormai da ore, di vigili del fuoco e volontari dell’antincendio continua a bruciare l’incendio divampato nel pomeriggio di ieri in una zona boschiva nel territorio di Framura, nello spezzino.

Con la luce dell’alba sono riprese le operazioni aeree di spegnimento con due elicotteri dell’antincendio boschivo della Regione Liguria insieme al canadair arrivato dall’Umbria.

Il mezzo aereo, che ha già effettuato alcuni lanci nel tardo pomeriggio di ieri, è stato messo a disposizione dal Coordinamento operativo aereo unificato presso il dipartimento nazionale della Protezione civile su richiesta della sala operativa unificata permanente di Regione Liguria.

Ma non è questa la sola emergenza. Dopo i roghi a Rezzoaglio e Montoggio, sempre ieri pomeriggio, in nottata ha preso fuoco anche una parte della collina di Caperana Alta, dietro Chiavari. I vigili del fuoco sono stati allertati poco prima dell’una e hanno domato le fiamme prima delle quattro. Due le squadre del comando di Chiavari impiegate. Bruciati quasi duemila metri quadri di bosco. Sul posto anche i carabinieri per indagare sulle cause dell’incendio.

Bruciano i boschi di Framura

In queste ore del mattino vigili del fuoco allertati anche per altri incendi alle spalle di Sestri Levante ma la situazione è ancora da valutare: le squadre stanno andando sul posto.