Incendi, da Genova elicotteri e canadair per spegnere l’incendio nel savonese: fiamme vicino alle abitazioni

Genova. Elicotteri e canadair dei Vigili del Fuoco di Genova sono volati questa mattina verso l’entroterra savonese in fiamme, per dare una mano alle squadre di terra che da ieri sono operative nel tentativo di arginare un grosso incendio divampato ieri pomeriggio sulle alture i Ciantagalletto, in località Ciatti, a Savona.

Per tutta la notte, le squadre a terra hanno proseguito le operazioni di messa in sicurezza e bonifica. Sul posto continuano a lavorare cinque squadre di vigili del fuoco ed i volontari Aib, oltre al direttore delle operazioni di spegnimento (DOS).

Le fiamme, concentrate principalmente nella zona boschiva dell’area, minacciavano anche alcune abitazioni che, per questo motivo, sono state precauzionalmente sgomberate.

Sul posto sono giunte cinque squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari dell’antincendio boschivo di Bergeggi, Vado, Savona e Albissola Superiore. Sul posto, oltre a loro, sono presenti polizia di Stato, carabinieri, polizia locale e protezione civile. Da Genova e Imperia sono giunti anche due elicotteri ed un canadair per lanciare acqua sulle fiamme.

Al momento non è ancora stata resa nota la natura del rogo. La Regione Liguria con una nota ha ricordato che “in questo periodo vige lo stato di grave pericolosità ed è vietato accendere fuochi o utilizzare attrezzature che fanno scintille”.