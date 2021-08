Calvari. Inaugurata la trentasettesima edizione di Expo Fontanabuona Tigullio Smart!, nel giardino del Lascito Cuneo di Calvari. Il taglio del nastro, con l’intervento delle autorità, e la benedizione del nuovo vescovo della diocesi di Chiavari, monsignor Giampio Devasini, hanno scandito la giornata, proseguita poi con un momento espositivo e musicale nell’attiguo piazzale San Lorenzo, nel rispetto delle normative anti covid.

La presidente dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese Alessandra Ferrara ha presentato la piattaforma www.expovalfontanabuonatigulliosmart.com, e colto l’occasione per ricordare che Expo si svolge grazie al contributo di Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova, ed ha ribadito che “la forza la fa la collaborazione con il territorio” e che “le iniziative saranno svolte in parte on line, dove si trova la vetrina virtuale con una cinquantina di espositori, e in parte in presenza, attraverso, gite, escursioni, incontri, convegni, con una quarantina di eventi fino domenica 22 agosto”.

Alla cerimonia di apertura sono intervenuti anche Carla Casella, Sindaco del Comune di San Colombano Certenoli, Andrea Benveduti, Assessore Sviluppo Economico della Regione Liguria (collegato da remoto), Paolo Corsiglia Rappresentante della Camera di Commercio di Genova e vice Presidente dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese, Marco Conti, Consigliere della Città Metropolitana di Genova.

Presentato, insieme ai sindaci, anche il nuovo progetto di cui è capofila il Gal, relativo all’”Alta Via a misura di famiglia in Val Fontanabuona”: passeggiate 101giteinliguria.it – a misura di bambino, finanziato dalla Regione Liguria attraverso il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Tre gli itinerari promossi in valle: Moconesi e Neirone, (con i sindaci Giovanni Dondero e Stefano Sudermania); Lorsica e Favale di Malvaro, (con i sindaci Alessandro Graziadelli e Ubaldo Crino); San Colombano Certenoli, (con il sindaco Carla Casella). Presente, in abiti medioevali, il gruppo dei Fieschi di Roccatagliata.

Intervenute anche alcune aziende della valle, presenti on line sulla piattaforma dedicata agli espositori: la falegnameria Queirolo e la ditta ardesiaca Arata Giuseppe, la nuova associazione Comunità Slow Food Valfontanabuona e la pasticceria Galletti di Favale di Malvaro (non presente all’inaugurazione) che ha realizzato i nuovi biscotti dedicati al fondatore della Bank of America Peter Amadeo Giannini.

La piattaforma si arricchisce quest’anno di una nuova sezione: vivifontanabuona, dedicata al turismo esperenziale, con il territorio e le sue bellezze paesaggistiche e culturali. Il sito, tra l’altro, rimarrà attivo anche dopo il termine di Expo, diventato a tutti gli effetti, il potale della valle.

Il programma di sabato 7 agosto 2021:

8.30 Sulle orme di Dante, escursione con guida naturalistica alla scoperta della “Siestri dantesca” e della Fontanabuona, seguirà rinfresco e intrattenimento a cura dei Fieschi di Roccatagliata in costumi dell’epoca medievale (ritrovo presso B&B da Beppe a Neirone) INFO E PRENOTAZIONI al n. 366 7104660

9 – 11 e 17.30 – 19.30 Facciamo amicizia con l’atletica!…correre, saltare lanciare per bambini e adulti (USD Calvarese sez. Atletica – Calvari, Campo Sportivo Marchesani) convenzione pranzo e cena con Pizzeria Caminito e Inosteria di Calvari INFO E PRENOTAZIONI al n. 347 0106501

18.00 Quattro passi nell’entroterra, A Gattorna – Passeggiata guidata alla scoperta dell’antico itinerario colombiano lungo la Ciclovia dell’Ardesia – La serata continua con menù presso i locali aderenti all’iniziativa. Alle ore 21.00 Spettacolo della carovana dantesca che giunge a Gattorna e spettacolo “La Liguria di Dante” a cura di F. De Nicola e “Lectura Dantis” a cura di Laura Baldis. A seguire musica dal vivo ed esibizione di Valentina Nassano (ritrovo alle 18.00 Gattorna, P.zza dei Pescatori) INFO E PRENOTAZIONI 342 7540880 GREEN PASS OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI SPETTACOLI SERALI

Il programma di domenica 8 agosto 2021:

9.30 “Camminata sul sentiero Chichizola in ricordo di Fulvio Tuvo”, già presidente del Cai di Rapallo. A seguire, rinfresco nel bosco /Canevale, Cappella Chichizola).

17.00 “Una storia per immagini”: esposizione di foto riprese aeree della Fiumana Bella,a cura del fotografo Davide Valentino Solari e alle 17.30 “Conversazione di Giulietta Vaio Ricci sul passaggio del Sommo Poeta in Fontanabuona”: storia, ipotesi, tradizioni (piazzale San Lorenzo, Calvari – San Colombano Certenoli)

21.15 Notti tra le note – musica sotto le stelle. Oleksandr Puskarenko: “Il viaggio paganiniano” (sagrato Chiesa San Lorenzo, Leivi)

Ristoranti, agriturismi e trattorie della valle, propongono il “Menù Expo in onore di Dante”

Gli artigiani del gusto, della materia e gli agricoltori, oltre ad essere presenti sulla piattaforma on line, su appuntamento, aspettano i visitatori anche in azienda.