In fuga dalla polizia precipita da un muraglione: 30enne in codice rosso al Villa Scassi

Genova. E finita male la fuga di un uomo di circa 30 anni che per sfuggire ai poliziotti sarebbe caduto da un muraglione in via Reti a Sampierdarena.

Secondo le prime informazioni l’uomo stava scappando dagli agenti della polfer lungo i binari poco distante dalla stazione di Sampierdarena e avrebbe deciso di provare la fuga scendendo dal muro della ferrovia, cadendo però rovinosamente sul marciapiede sottostante.

L’impatto al suolo è stato durissimo: immediato l’intervento dei medici del 118 che hanno soccorso il ragazzo trasportandolo in codice rosso al pronto soccorso del Villa Scassi.