Imprese ittiche, Piana: “Cooperazione tra regioni per tutelare la pesca del gambero”

Liguria. Il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana ha fortemente voluto e coordinato in conference call oggi la riunione tra Regioni per risolvere il problema che attanaglia la pesca del gambero in questo periodo.

“Non ci fermiamo di certo alla proroga che ha spostato l’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti al 5 settembre – dichiara il vice presidente con delega alla pesca Alessandro Piana – visto che è una delle nostre eccellenze di punta, una pesca sostenibile che, nei giusti limiti, non pregiudica l’ambiente e dà sostentamento a oltre 200 famiglie in Liguria. In più le giornate aggiuntive saranno decurtate nel 2022, decisione che non prelude ad una auspicabile e chiara programmazione capace di garantire un piano di gestione bilanciato tra sostenibilità biologica e socio-economica. Dobbiamo continuare a lavorare sino a fine anno per dare delle certezze ai pescatori”.

Nel corso dell’incontro è stato deciso, con piena condivisione, il celere invio al Ministero di una nota per dilatare la proroga al 4 ottobre e per costituire nel frattempo un gruppo tecnico operativo tra Regioni capace di presentare univoche direttrici per il prossimo anno.

“In quest’ottica chiediamo al Ministero – conclude il vice presidente Piana – di condividere i lavori effettuati dai tecnici sui dati dal 2015 in avanti per capire come sono state calcolate le giornate massime di pesca e distribuirle al meglio lungo tutto l’arco dell’anno. Lo dobbiamo alle nostre imprese”.