Il Governo chiarisce: “Green pass obbligatorio per accedere alle mense aziendali”

Roma. Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire il green pass. È quanto precisa una Faq in via di pubblicazione sul sito del Governo.

“Per la consumazione al tavolo al chiuso – viene spiegato – i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde. A tal fine, i gestori sono tenuti a verificare le certificazioni con le modalità indicate dal Dpcm del 17 giugno.

Quindi “a tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi Covid-19 con le modalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021″, chiarisce ancora la Faq.

Nei giorni scorsi il caso era scoppiato nello stabilimento della Hanon di Campiglione Fienile, nel Torinese, dove i sindacati avevano proclamato il primo sciopero a livello nazionale contro il green pass. Poi però l’azienda aveva fatto marcia indietro sulla decisione e la Fim Cisl aveva parlato di “vittoria” sospendendo l’agitazione. Il chiarimento del Governo aprirà quasi certamente a nuove proteste, anche se per ora la maggior parte delle mense aziendali, visto il periodo di ferie estive, è in chiusura.