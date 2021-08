Il Città di Cogoleto alza il velo sulla stagione 2021/22

Cogoleto. Il Città di Cogoleto, inserito nel girone B, del campionato di Prima Categoria, alza il velo sulla stagione 2021/22.

E’ il presidente Carlo Schelotto a comunicarci, in anteprima, tutti i movimenti in entrata ed uscita della squadra.

“Il direttore sportivo Claudio Nucci , dopo due anni, lascia l’incarico, accasandosi a Busalla – afferma il presidente – approfitto dell’occasione per porgli i migliori auguri, il suo posto viene preso da Ermano Carrea, mentre Francesco Travi è confermato alla guida tecnica della prima squadra”

“Alla voce uscita non fanno più parte della compagine Umberto Lupia, Marco Revello, Alessio Canton, Stefano Dellepiane, Cristian Damele, mentre, in entrata, i volti nuovi sono quelli di Angelo Di Grandi (portiere, lo scorso anno inattivo), Alessio Ferrero (difensore, ex Camporosso), Filippo Mastrorilli (difensore, ex Varazze), Luca Santoro (difensore, ex Praese), Filippo Caroglio (centrocampista, ex Olimpic), Roberto Cozzi (centrocampista, ex Varazze), Mattia Menoni (centrocampista, ex Varazze), Riccardo Socchia (centrocampista, ex Praese), Andrea Fazio (attaccante, ex Quiliano)”.

“I giocatori confermati sono: Massimiliano Lucchetti, Fabio Dibennardo, Andrea Camogli, Paolo Maragliano, Davide Migliaccio, Simone Sanna, Max Siri, Davide Asioli, Giuseppe Bruzzese, Andrea Caviglia, Leonardo Iadanza, Cristiano Grandoni, Nicolò Fazio, Davide Revello, Gianluca Grezzi, Antonio Lo Giodice”.

“Ricordo che per scelta societaria tutti i giocatori e dirigenti dovranno essere muniti del Green Pass – conclude il presidente Schelotto – auguro a giocatori e dirigenti di effettuare, con serietà e senso di appartenenza, una grande stagione”.

“Sono soddisfatto di quanto la società è riuscita a fare per cercare di rinforzare l’organico – dichiara mister Francesco Travi – l’obiettivo minimo è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile, il girone misto con le squadre savonesi è competitivo ed incontrare squadre come Savona e Quiliano (ndr, squadre nelle quali il mister ha giocato in carriera) è altamente stimolante”.

Il Città di Cogoleto inizierà la preparazione giovedì 12 agosto, alle ore 20.

La squadra giocherà i seguenti allenamenti congiunti:

domenica 22 agosto, Praese-Città di Cogoleto

mercoledì 25 agosto. Celle-Città di Cogoleto

domenica 29 agosto. Città di Cogoleto-Vado Juniores

mercoledì 15 settembre, Città di Cogoleto-Olimpic