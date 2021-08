Il Busalla inizia i lavori: parola a mister Cannistrà e a capitan Monti

Prima seduta di allenamento del nuovo Busalla stagione 21/22. Tanta la voglia di riprendere dopo lo stop forzato dello scorso ottobre. La squadra, guidata da mister Gianfranco Cannistrà, tornerà a disputare una gara ufficiale il prossimo 28 agosto in occasione del match di Coppa Italia contro la Sestrese.

Queste le parole del tecnico: “Primo giorno di scuola? In parte, perché a scuola forse non ci si andava tanto volentieri. Noi non vedevamo l’ora di fare qualcosa di bello e che ci fa star bene. Sono molto soddisfatto della campagna acquisti, abbiamo confermato il gruppo dello scorso anno inserendo alcuni giovani di qualità. Dovremo cercare di mantenere la categoria e, soprattutto, di divertirci. Salvezza tranquilla in primis ma cercheremo di ottenere il più possibile. In coppa contro Sestrese e Campomorone saranno due test molto attendibili. Daremo il massimo ma l’obiettivo è essere pronti per l’inizio del campionato“.

Parola poi al capitano Niccolò Monti: “Essere capitano – commenta il difensore – è motivo di orgoglio ma anche una grande responsabilità. Il mister cercherà di creare un bel gruppo, poi parlerà il campo. Sensazioni? Penso che sia difficile ripartire dopo tutto questo tempo ma devo dire che vedo grande entusiasmo. Ai nuovi arrivati dico semplicemente di impegnarsi, di ascoltare i più ‘vecchi’ e di divertirsi, che è la cosa più importante”.