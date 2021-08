Genova. Nemmeno la calura di questa vigilia di Ferragosto ha fermato i manifestanti no green pass che anche oggi per il quarto sabato di fila si sono dati appuntamento in piazza De Ferrari per dire no alla ‘carta verde’.

Diversi interventi dal palco tra cui il senatore di Alternativa C’è Mattia Crucioli, e poi corteo per le vie del centro con una novità: il corteo questa volta era stato preavvisato alla Questura.

Non solo, per la prima volta la protesta aveva una vera e propria organizzazione con i Liberi cittadini di Genova che hanno invitato le persone a iscriversi al canale telegramma.

Per il resto i messaggi non cambiano. “Il vaccino non serve a proteggere dal contagio – l’unico modo per proteggersi dal virus sono le cure domiciliari”.

guarda tutte le foto 11



No green pass: in 500 in piazza a Genova anche la vigilia di Ferragosto

“La lotta è fuori dai palazzi e chi siede in parlamento è complice” ha urlato dal palco nonna Maura, nota per le sue posizioni no mask che ha invitato tutti a manifestare a Roma “a oltranza” il 28 agosto”.

E tra gli striscioni uno attacca proprio la destra di Fdi e Lega accusati di “tradimento”. E un altro recita “Destra e sinistra siete uguali, non non vi votiamo”. La piazza urla “libertà”.

“Porto una testimonianza dal Senato – ha detto nel suo intervento il senatore di Alternativa c’è Mattia Crucioli – perché sono sorpreso della facilità con cui stanno sovvertendo alcune regole basi della democrazia perché in questo modo, con questo stigma sociale stanno facendo diventare un obbligo quello che non lo è”.

Il corteo, come dicevamo, di fatto ‘autorizzato’ ha percorso senza incidenti via XXV aprile, piazza della Nunziata, via Gramsci, via San Lorenzo per chiudere a De Ferrari. Numerosi i partecipanti: almeno 500 ma secondo alcune stime potrebbero aver raggiunto il migliaio.

Fra gli slogan quelli contro Bassetti e Burioni, “giù le mani dai bambini” e poi l’ormai classico “giornalista terrorista”, rivolto proprio a chi da spazio a questo tipo di posizioni.