Guasto riparato, il traghetto Gnv Excellent questa sera riparte per Palermo

Genova. Una buona notizia dopo giorni di disagi e incertezze per i passeggeri dell’Excellent. Il guasto alla pompa di sentina che ha tenuto fermo il traghetto per diversi giorni è stato riparato e la compagnia ha ricevuto il via libera dalla Capitaneria di porto per riprendere il mare.

Alle 17 – fanno sapere da Gnv – é stata avviata la fase di check-in relativa al viaggio Genova-Palermo programmata per questa sera.

“Profondamente rammaricata per l’evenienza e scusandosi con quanti hanno subito ritardi e cancellazioni dei loro viaggi – dice ancora la compagnia – GNV conferma di aver attivato quanto necessario per erogare i rimborsi dovuti in applicazione delle norme che tutelano i diritti dei passeggeri”.