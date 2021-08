Guasto a un treno regionale nel savonese: fino a 90 minuti di ritardo sulla linea Genova-Ventimiglia

Liguria. Agg. ore 16.45: Trenitalia fa sapere che il treno è stato rimosso dal binario alle 16.20 e la circolazione ferroviaria è stata ripristinata. I viaggiatori hanno utilizzato in parte i bus e in parte il treno e hanno ricevuto assistenza a Finale. Permangono al momento ritardi sulla linea.

Un controllo tecnico al treno regionale 3368, fermo per un guasto a una vettura nella stazione di Spotorno, sta rallentando tutto il traffico ferroviario in direzione Ventimiglia.

Ad allungare l’intervento dei tecnici anche il tempo necessario a raggiungere Spotorno, per via dell’intenso traffico stradale.

I viaggiatori del regionale sono stati fatti scendere e proseguiranno su autobus sostitutivi che, però, stanno avendo a loro volta problemi ad arrivare a destinazione per via del traffico.

Per quanto riguarda gli altri treni, la circolazione non è interrotta ma prosegue, tra Savona e Finale, su un binario unico.

Alle ore 14 i ritardi per i convogli attivi nella tratta Genova-Ventimiglia arrivavano fino a 90 minuti. Trenitalia sta provvedendo a riprogrammare il servizio commerciale. Tra Finale Ligure e Savona è stato attivato il servizio sostitutivo con bus.

I treni direttamente coinvolti sono: l’Intercity 907/908 Milano Centrale (11:10) – Ventimiglia (14:54), il regionale veloce 3372 Genova Brignole (13:35) – Ventimiglia (16:03) e il regionale 3370 Genova Brignole (13:07) – Imperia (15:15).

Questi invece i treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus:

• RV 3368 Genova Brignole (11:35) – Ventimiglia (14:03): limitato a Spotorno Noli (12:35)

• RV 3367 Ventimiglia (11:57) – Genova Brignole (14:25): limitato a Finale Ligure Marina (13:13)

• RV 3075/3076 Albenga (14:06) – Milano Centrale (17:35): origine da Savona (14:51)

• R 12364 Genova Brignole (11:55) – Albenga (13:48): limitato a Savona (13:03)

• R 12292 Savona (12:55) – Ventimiglia (14:47): origine da Finale Ligure Marina (13:15)