Green pass, in Liguria tamponi gratuiti per chi non potrà vaccinarsi contro il Covid

Genova. Tamponi gratuiti in Liguria per i soggetti impossibilitati a vaccinarsi contro il Covid. Lo prevede un ordine del giorno presentato dal Pd e approvato all’unanimità in Consiglio regionale. Al momento non è ancora stato definito l’ammontare delle risorse necessarie ad attivare il servizio, né in quali centri sarà disponibile.

“Abbiamo ottenuto dalla giunta Toti, di impegnarsi su questo fronte, per consentire mobilità e socialità in sicurezza alla maggior parte della popolazione ligure, anche quella che per età o particolari condizioni sanitarie, a causa di patologie pregresse, è impossibilitata a ricevere il vaccino”, commenta il consigliere del Partito Democratico Roberto Arboscello, primo firmatario dell’ordine del giorno.

“Si tratta di una misura concreta e imprescindibile, per l’interesse dei cittadini liguri e per impiegare al meglio le risorse a disposizione. Con il fine ultimo e condiviso di arginare la pandemia e mettere in sicurezza la Regione e i tutti i contesti sociali”, prosegue Arboscello.

Al momento in Liguria è già attivo un accordo coi farmacisti per effettuare tamponi rapidi in farmacia a prezzo calmierato tra i 20 e i 35 euro a seconda della tipologia del test. L’unico a offrire il tampone gratuito è il centro allestito dalla Croce Rossa nel piazzale interno della stazione Principe, al quale si può accedere senza prenotazione con la garanzia di avere il risultato in pochi minuti.

Intanto la bozza di protocollo per la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzo contenuto – d’intesa tra ministro della Salute, commissario straordinario per l’emergenza, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite – sarà tra i testi all’esame della Conferenza delle Regioni straordinaria convocata a Roma dal presidente Massimiliano Fedriga il 4 agosto alle 9.30.