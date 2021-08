Green pass, boom di tamponi in farmacia: ecco dove farli a prezzo calmierato in Liguria

Genova. Una vera e propria corsa al tampone in farmacia per ottenere il green pass: a una settimana esatta dall’introduzione del certificato verde obbligatorio per per accedere a una serie di attività, l’effetto largamente previsto alla vigilia si è concretizzato: “Nell’ultima settimana c’è stato un raddoppio delle richieste – spiega Elisabetta Boracchia, presidente di Federfarma Liguria – soprattutto da quando è entrato in vigore il protocollo nazionale per il prezzo calmierato: quello ha inciso in maniera determinante”.

In Liguria c’era già un protocollo regionale che fissava a 20 euro il prezzo massimo per i tamponi antigenici di prima generazione, quelli più semplici e meno precisi dal punto di vista diagnostico, ma ugualmente validi per ottenere il green pass in caso di esito negativo. Ma sulla stessa tipologia di test è entrato in vigore una settimana fa il nuovo protocollo nazionale, valido fino al 30 settembre, che prevede un prezzo di 15 euro per gli utenti maggiorenni, che diventano 8 euro per i minorenni sopra i 12 anni (i restanti 7 euro saranno coperti attraverso un contributo ai farmacisti da parte dello Stato). L’agevolazione è riservata alle persone coperte da assistenza sanitaria in Italia.

“Praticamente tutte le farmacie che aderivano già al protocollo regionale hanno deciso di conformarsi a quello nazionale – aggiunge Boracchia -. Chiaramente resta in vigore la procedura che stabiliva la comunicazione del risultato del tampone alla piattaforma di Alisa, dalla quale poi transita su quella nazionale per il rilascio del green pass. Per gli utenti di fatto non cambia nulla, se non il prezzo e le modalità di accesso che sono state ulteriormente semplificate”.

Erano 145 le farmacie liguri che offrivano tamponi a 20 euro e che finora hanno eseguito 63mila test antigenici da inizio marzo. Al momento risultano 103 in tutta la regione quelle che hanno aderito al protocollo nazionale: “Ma l’adesione sarà pressoché totale – assicura la presidente dell’associazione dei titolari di farmacie -. Teniamo conto che sono giorni molto impegnativi, alcuni non hanno ancora dato la comunicazione formale, altri sono in ferie e aderiranno alla riapertura”.

Le farmacie, infatti, restano in prima linea non solo sul fronte dei test rapidi ma anche su quello dei vaccini. Nelle 152 farmacie liguri che fungono da punti vaccinali territoriali sono state somministrate 100mila dosi da fine marzo, data di partenza del servizio, a ieri. “La Liguria è stata la prima regione d’Italia a offrire ai cittadini la possibilità di vaccinarsi in farmacia e il gradimento riscontrato dagli utenti è stato immediato: oggi raggiungiamo un traguardo straordinario, che ci spinge a continuare con decisione la campagna insieme a Regione Liguria e a tutti i soggetti coinvolti in questa battaglia”, commenta Borachia. La previsione, di fatto garantita dalle prenotazioni già “in pancia”, è di doppiare il risultato alla fine di settembre, quando si arriverà a quota 200 mila dosi.

Da segnalare anche l’assalto di molti cittadini che entrano in farmacia solo per scaricare e stampare il proprio green pass, servizio offerto gratuitamente e richiesto non solo dagli anziani: “Questo ci crea qualche rallentamento e nei periodi di maggiore afflusso chiediamo di avere pazienza perché la priorità dev’essere data all’attività di consegna dei farmaci – spiega Borachia – ma è un servizio che garantiamo comunque a tutti”.

Di seguito la lista completa delle farmacie liguri che ad oggi (dati aggiornati al 12 agosto) offrono il tampone rapido a prezzo calmierato. Ricordiamo che è possibile sottoporsi al tampone gratuito senza alcuna prenotazione presso il punto gestito dalla Croce Rossa nel piazzale esterno della stazione Principe (qui le informazioni e i consigli per accedere).