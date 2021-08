Giovani escursioniste in difficoltà, interventi dei vigili del fuoco da Terrusso a Punta Martin

Genova. Pomeriggio impegnativo per i vigili del fuoco di Genova a causa di due diversi interventi per mettere in salvo giovani escursioniste.

Il primo intervento è avvenuto nella zona di Terrusso, sopra Bargagli. Due ragazze di circa 30 anni stavano percorrendo un sentiero quando la strada che credevano di dover prendere è risultata sbarrata. Senza acqua e con due cani, molto affaticate, non riuscivano a ritrovare il percorso per tornare.

Hanno chiamato i vigili del fuoco che le hanno raggiunte con una squadra di terra e le hanno riaccompagnate sane e salve, anche se un po’ spaventate, alla macchina.

Altro intervento sempre nel pomeriggio sui monti alle spalle della città. Una escursionista di 20 anni, sola, stava salendo dall’Acquasanta fino a punta Martin. Forse per il caldo e per la salita si è sentita male. Ha chiamato i soccorsi ed è stata recuperata grazie all’elicottero dei vigili del fuoco e portata all’ospedale Villa Scassi per accertamenti.