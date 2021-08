Già chiusa dal Comune per irregolarità, pizzeria continuava a vendere alcolici: scattati i sigilli

Genova. La polizia locale ha apposto i sigilli a una nota pizzeria nel centro storico genovese. Il locale, “David” noto anche come “pizzeria dei biscotti”, affacciato su piazza Delle Erbe, avrebbe dovuto restare chiuso a causa di alcuni provvedimenti dell’amministrazione comunale a seguito di una serie di gravi inosservanze e alle relative sanzioni.

Alcuni agenti, in borghese, si sono presentati nella pizzeria per verificare che le misure imposte fossero effettivamente applicate e hanno così potuto constatare che l’esercizio sta portando avanti la propria attività e che serviva alcolici all’interno.

Per questo la polizia locale ha imposto i sigilli in base alla legge che prevede la diffida e, in caso di urgenza, l’esecuzione d’ufficio nel caso in cui non vengano rispettati i provvedimenti dell’autorità.

Non è la prima volta che il locale viene messo sotto i riflettori per comportamenti non corretti, come musica alta oltre gli orari consentiti per l’apertura e schiamazzi notturni da parte di avventori ubriachi, e anche questa volta sono bastate le segnalazioni dei residenti alla polizia locale per far scattare il campanello d’allarme.