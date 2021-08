Genova, tutti i cantieri in città e le viabilità alternative nella settimana dal 21 al 27 agosto

Genova. Ecco i cantieri in città dal 21 al 27 agosto e nelle settimane a venire, oltre agli interventi programmati, le indicazioni di viabilità alternativa e i lavori in corso comunicati dalla civica amministrazione.

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Cornigliano, fino al 15 settembre torna a doppio senso il tratto compreso tra via Pellizzari e via Dufour. In via Dufour è chiuso l’accesso da via Cornigliano, viene ripristinato il doppio senso di circolazione veicolare nel tratto tra via Cornigliano e via Oneto, mentre è a senso unico il tratto tra via Oneto e via Tonale nella direzione mare-monte. In via Piana, è aperto l’accesso da via Cornigliano, con senso unico in direzione mare-monte e ripristino della sosta veicolare. Le linee Amt, che transitano su via Dufour, sono deviate su via Piana e via Oneto e poi riprendendo regolare percorso su via Dufour.

In via Cornigliano, è chiuso al traffico veicolare il tratto compreso tra via d’Acri e via Pellizzari per interventi sui sottoservizi e la realizzazione di un tratto di pavimentazione. I pedoni hanno un percorso dedicato adiacente l’area di occupazione fino al 12 settembre. Tutti i veicoli sono deviati su via d’Acri/via Bellini per la direzione ponente e su via Brighenti/via d’Acri per la direzione levante. Le intersezioni con via Cornigliano sono regolate con nuovi impianti semaforici temporanei.

Fino a mercoledì 25 agosto, nonostante i cambiamenti di programma per quanto riguarda i cantieri Aspi tra Pra’ e Aeroporto, in previsione di un aumento del flusso veicolare sulla viabilità cittadina, nel tratto tra piazza Savio e via Voltri, è soppressa la corsia “gialla” preferenziale, in entrambe le direzioni di marcia.

A Certosa, a seguito di cantierizzazione in via Ariosto, via Pedemonte, via Botticelli e via Brin (fino al 31 ottobre) queste le modifiche alla circolazione dal 6 al 13 settembre:

in via Ariosto divieto di circolazione veicolare dalle ore 7 alle 18 nel tratto compreso tra l’intersezione con via Persio e l’intersezione con via Brin

in via Brin circolazione veicolare riservata ai soli mezzi Amt tra via Della Pietra e il segmento che adduce ai civici 2 al 14 di via Bercilli

In via alla Costa di Teglia, lato via Negrotto Cambiaso, procedono i lavori per ricostruire il tratto di muro di sostegno crollato nel dicembre 2019: la strada già interrotta al transito veicolare è interessata, anche dalla deviazione del flusso pedonale su una vicina scorciatoia a uso dei residenti.

Divieto di circolazione in via Romairone, a Bolzaneto, sulla rampa discendente del cavalcavia che interseca via Scala, lunedì 23 e martedì 24 agosto dalle ore 9.30 alle 16 per rifacimento impianto pubblica illuminazione.

Nel tratto compreso tra il civico 70 e il civico 92 di via Borzoli fino alle ore 24 del 13 ottobre per lavorazioni finalizzate al miglioramento della circolazione e per la realizzazione di parcheggio a raso, per cui è istituito senso unico alternato regolato da impianto semaforico e movieri all’altezza dei civici 70 e 74. Continuano i lavori di consolidamento in via Fiorino a Voltri.

Nell’ambito del progetto Equinix2 Africa Cable, lavori di scavo per l’interramento di cavidotti nel Municipio Media Valbisagno fino al 27 agosto, nella fascia oraria 8 – 18, in tutta via Toti è vietata la fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti nei tratti di volta in volta interessati dai lavori ad eccezione dei veicoli afferenti il cantiere. Limite di velocità ridotto a 30 km/ora. La circolazione dei veicoli, in corrispondenza delle intersezioni stradali e degli impianti semaforici, è regolata da movieri e/o agenti di Polizia locale.

E ancora

Fino al 30 settembre, nell’ambito del progetto Waterfront di Levante, in via dei Pescatori e nel tratto terminale della Sopraelevata, è attivato un restringimento delle corsie di marcia, con limite di velocità a 30 Km./ora per consentire lo scavo per lo spostamento delle utenze.

A San Martino, in largo Benzi, fino al 1° settembre, per lavori sui marciapiedi di via Pastore e viale Benedetto XV, è modificato il percorso pedonale per l’ospedale con la realizzazione di passerelle a sbalzo. Istituiti anche divieto di fermata e velocità massima a 30 Km./ora per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del park interrato.

Prorogato il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla via Militare di Borzoli fino al 30 novembre per i lavori Co.Civ Terzo valico dei Giovi.

Nell’ambito dei lavori di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna, tra via Sestri e via Giotto, sono modificati la sosta veicolare, i percorsi pedonali e la disciplina viaria nel tratto tra via Hermada e il torrente. Limitazione della velocità a 30 km./ora fino al 31 dicembre.

Nell’ambito del rifacimento del nodo di San Benigno, fino al 28 ottobre, in via di Francia, è previsto il restringimento a due corsie nel tratto di via di Francia in corrispondenza dello sbocco della sopraelevata. Sono introdotti il limite di velocità a 30 km./ora e divieto di fermata.

Nell’ambito dei lavori di rigenerazione del quartiere di Begato, spostata verso monte la cantierizzazione dei lavori di via Maritano per cui via Cechov è raggiungibile da via Reta e via Maritano per la demolizione della Diga Rossa fino a settembre. Via Maritano è chiusa all’altezza dei civici 92 – 95. Gli abitanti di via Cechov possono accedere da via Teglia.

La chiusura di via Maritano, all’altezza della casetta ambientale, è stata anticipata per procedere alle operazioni di demolizione con minore impatto possibile sulla mobilità locale. In via Maritano, via Cechov e via Rinaldo limite massimo di velocità di 30 Km./ora e divieto di fermata nei tratti interessati dalle lavorazioni. Nei tratti stradali più critici la viabilità è gestita da semafori.

L’attivazione della nuova fase di lavorazione avverrà con l’ausilio di personale della Direzione Mobilità e della Polizia Locale.

MODIFICHE LINEE AMT

La linea 270/ AMT Brin/Costa di Begato, nella fascia oraria 5.00/21.00, segue questi percorsi:

direzione Begato, i bus, in partenza dal capolinea di via Brin, proseguono per via Canepari, via Rossini, via Vezzani, via Wagner, via Linneo dove effettuano capolinea nella area appositamente predisposta

direzione Brin, i bus, in partenza dal capolinea di via Linneo, proseguono per via Linneo, via Wagner, via Vezzani, piazza Pallavicini, via Rossini, via Jori, via Brin dove effettuano capolinea

La linea 271 Bolzaneto (via Reta)/ via Maritano (Paladiamante), nella fascia oraria 5.00 – 21.00, segue questi percorsi:

direzione Maritano (Paladiamante) i bus, dal capolinea di via Reta, proseguono per via Teglia, via Maritano dove all’altezza del Paladiamante effettuano capolinea

direzione via Reta (Bolzaneto) i bus, dal capolinea di via Maritano (Paladiamante), proseguono per via Maritano, via Teglia, via Reta, giro del Vento, via Bolzaneto, via Pastorino, via Reta dove effettuano capolinea

La linea 271/ Costa di Begato/via Pedrini, nella fascia oraria 5.00 – 21.00, segue questi percorsi:

direzione via Pedrini i bus, dal capolinea di via Linneo, proseguono per via Maritano, via Brocchi (da inizio servizio alle ore 6.50 – escluso festivi), via Pedrini dove effettuano capolinea

direzione via Linneo i bus, in partenza dal capolinea di via Pedrini, proseguono per via Maritano, via Linneo dove, all’altezza della chiesa di San Giovanni Battista, effettuano capolinea.

Dal mese di marzo e fino al termine lavori a causa di interdizione al transito veicolare di un tratto di via Canepa per attività di cantiere a Struppa, le linee I15 e 470 (solo festiva) modificano il percorso così:

direzione Sant’Eusebio i bus giunti in via Pedullà, proseguono per rotatoria Canova, via Da Verazzano dove riprendono regolare percorso

direzione Struppa i bus giunti al termine di via Da Verazzano, proseguono per rotatoria Canova, via Pedullà dove riprendono regolare percorso.

A Nervi fino a domenica 12 settembre, la linea 516 effettua le partenze delle ore 20.30 – 20.55 – 21.25 – 21.55 dal capolinea provvisorio in via Pagano (capolinea linea 17/) e modifica il percorso così:

direzione levante i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Pagano, proseguono per via Oberdan, effettuano fermata sul ponte di Nervi (la fermata della Croce Verde non viene effettuata) e riprendono regolare percorso

direzione ponente i bus, giunti in via Somma proseguono per via Oberdan, effettuano fermata dalla Croce Verde (la fermata sul ponte di Nervi non è effettuata), proseguono per via del Commercio, via Pagano dove effettuano capolinea provvisorio.

LAVORI MUNICIPIO PER MUNICIPIO

MUNICIPIO I

Lavori di E-Distribuzione in via Santa Croce per posa cavo di bassa tensione fino al 13 settembre

MUNICIPIO II

In via Cantore 10 – via Daste – via D’Azeglio 7r – via Malinverni 9r – via Chiesa 1 rinnovo rete teleriscaldamento a cura di Iren Energia fino al 10 settembre

In Mura degli Zingari 16r e via San Benedetto 33r fino al 30 settembre installazione a cura di E -Distribuzione di nuova condotta per potenziamento rete MTS

MUNICIPIO III

In via Varese 3r fino al 3 settembre lavori di allaccio alla nuova cabina di media tensione di E-Distribuzione

Dal 23 al 27 agosto lavori di scavo e posa nuova tubazione di Retelit Digital Services in corso Sardegna

MUNICIPIO IV

In via Toti 18 fino al 27 agosto scavo e posa di una nuova tubazione di Retelit Digital Services

In lungobisagno Dalmazia 1 – lungobisagno Istria 15A – lungobisagno Dalmazia 67A proseguono i lavori di rinnovamento rete gas a cura di Ireti. Fine lavori prevista: 8 novembre

Rinnovamento rete gas in crosa dei Morchi 108 a cura di Ireti fino al 19 settembre

In salita Mermi 4 e via Mogadiscio i lavori di Iren Acqua dal 23 agosto al 1° settembre per un nuovo allaccio idrico

MUNICIPIO V

Fino al 1° ottobre proseguono i lavori di ricostruzione e copertura della tombinatura sul rio Maltempo in via Piombelli

In via Benedetto da Cesino 1 lavori di Ireti per rinnovamento rete gas fino al 10 settembre

MUNICIPIO VI

Dal 24 agosto al 3 settembre fresatura e asfaltatura in via Borzoli e in via Vallebona a cura di Aster

MUNICIPIO VII

Dal 24 al 26 agosto sondaggi di Iren Acqua in via Pegli 37 e via Nicoloso da Recco

Lavori di Ireti per rinnovo reti gas in salita Costa di Carnoli 5 e via Molinetto di Voltri 19 fino al 25 settembre

Rinnovamento rete gas di Ireti in via Campenave 39 e via Piazzagrande 7 (fine lavori prevista: 20 ottobre)

Occupazione suolo per lavori di Ireti in piazza Giuseppe Montagna 6 – via Nuova di Crevari 61. Fine lavori prevista: 15 ottobre 2022

In via Pissapaola 11 lavori per il rinnovamento della rete gas di Ireti fino al 4 novembre

Lavori di Ireti in via Pegli 4 – 12 per rinnovamento rete gas fino al 25 settembre

MUNICIPIO VIII

In via Monte Zovetto 29 rinnovamento rete gas di Ireti fino al 16 settembre

In via Righetti e via Bovio fino al 1° ottobre lavori di Aster per la realizzazione di una rotatoria permanente

Lavori di Retelit Digital Services per scavo e posa nuova tubazione dal 23 al 25 agosto in corso Buenos Ayres 22

in corso Eurapa tra via San Martino e via Scribanti fresatura e asfaltatura strada a cura di Aster fino al 27 agosto

MUNICIPIO IX

Fino al 26 ottobre lavori di Ireti per rinnovamento rete gas in via Bartolomeo Pagano 1E

Interramento elettrodotto di Terna Rete Italia in via del Borgo 14/r – via Torricelli 15 e 18 – via dell’Arena 10 – via del Borgo 6 fino al 21 novembre

Rinnovamento reti idriche in via dei Tasso 34 a cura di Iren Acqua fino al 26 ottobre

In via Lanfranco lavori di Iren Acqua per rete idrica fino al 31 dicembre

In via al Capo di Santa Chiara 19 e via Flavia 2 lavori di Ireti fino al 26 ottobre per rinnovamento rete gas

In via Campostano a cura di Aster fino al 3 settembre lavori per la realizzazione di impianto semaforico.