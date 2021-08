“Genova per Noi”, martedì Ovada celebra il legame col capoluogo ligure

Genova. Martedì 31 agosto si rinnova l’appuntamento con “Genova per Noi“, l’iniziativa che Ovada dedica al capoluogo ligure che sarà rappresentato dall’assessore allo Sviluppo Economico Turistico e Marketing Territoriale Laura Gaggero.

È previsto un incontro con il sindaco Paolo Lantero e l’assessore alle attività economiche e turismo Marco Lanza a cui seguirà un meeting dedicato alla stampa nel corso del quale saranno illustrate offerte turistiche, tra cui il Genova City Pass, i prossimi appuntamenti turistici ed eventi internazionali come i Rolli Days, il Salone Nautico e il Paganini Genova Festival.

Genova e Ovada si ritrovano quindi ancora insieme per tutelare, valorizzare e promuovere il loro patrimonio turistico, storico, artistico e culturale. Questo nuovo capitolo è l’occasione per celebrare l’antico legame anche attraverso la gastronomia e i vini. Sede della manifestazione sarà infatti l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato che ospiterà anche una cena a base di pesto.

“È un vero piacere rinnovare l’amicizia con Ovada e con il suo territorio, a cui siamo storicamente legati da un reciproco apprezzamento – dichiarano l’assessore allo Sviluppo economico, turistico e Marketing territoriale Laura Gaggero e il segretario generale di Camera di Commercio Maurizio Caviglia – Soprattutto in questo periodo storico il turismo di prossimità sta acquisendo un’importanza anche strategica. Poter individuare e intraprendere collaborazioni e attività congiunte per valorizzare i territori, le produzioni locali e il brand Genova Gourmet, con cui Camera di Commercio promuove i prodotti e gli operatori della ristorazione, sarà quindi un valore aggiunto per i nostri punti di forza”.