Genova Jeans, Terrile Pd: “Gli artisti ritirano le opere per la mancanza di trasparenza”

Genova. “Con una lettera intitolata “Gli artisti si dimettono” i tredici autori delle opere d’arte su tela jeans che avrebbero dovuto essere esposte in Darsena al Metelino hanno chiesto che i loro lavori e i loro nomi non siano associati alla manifestazione Genova Jeans”.

A dirlo il consigliere del Pd Alessandro Terrile, con un post sulla sua pagina facebook, facendo riferimento alla notizia apparsa questa mattina sulla stampa: “Le motivazioni dei tredici artisti sono le stesse che hanno mosso noi consiglieri comunali in queste settimane: la preoccupazione per l’assenza di trasparenza e per i costi faraonici della manifestazione. Insomma, gli artisti temono una reputazione negativa. Alla faccia dell’evento internazionale che consacrerà la nostra città come capitale del Jeans”.