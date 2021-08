Genova Jeans, Corso (Lega): “Critiche Pd? Sembra marito che si taglia il pene per dispetto alla moglie”

Genova. “Il tessuto Jeans ha rivoluzionato abiti e abitudini in tutto il mondo. Associarlo a Genova, dove è nato, è un’idea vincente di marketing territoriale. Sfido chiunque a dire il contrario. Ma cosa fa il PD? Crea la polemica prima dell’evento di lancio, peraltro con dati sbagliati su sponsor e numeri. Il Pd sta cercando di smorzare l’entusiasmo a un evento che genera soldi, turismo e business a Genova”.

Queste il duro comunicato stampa di Francesca Corso, consigliera comunale della Lega: “Un detto popolare indica tale atteggiamento come quello del “marito che si taglia il pene per fare un dispetto alla moglie”. Che senso ha provocare un danno alla città solo per avere un like in più sui social? A fare i bastian contrari son bravi tutti”.

Poi l’impegno: “La Lega per prima controllerà che ogni spesa sia congrua con una corretta organizzazione. A tutti chiediamo la stessa collaborazione per il bene di Genova e della sua crescita, evitando capricci e dispetti che vanno contro l’interesse dell’intera comunità.”