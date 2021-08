Genoa, prima del Napoli un altro tuffo nel mercato: fatta per Tourè, si tratta con Nkoulou

Genova. Un’attesa scandita dalle notizie di mercato. Risulta di facile definizione la situazione in casa Genoa, squadra che domani sarà di scena a Marassi affrontando il Napoli di Luciano Spalletti. La vigilia del match però continua ad essere appunto scandita dalle news di calciomercato, una costante diventata particolarmente intrigante soprattutto negli ultimi giorni.

Il Grifone infatti, da incognita, è diventata una delle formazioni più attive del panorama italiano e, nonostante gli arrivi dei già noti Maksimovic, Caicedo e Lammers, non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Notizia di ieri sera è ad esempio la trattativa ormai avviatasi verso la conclusione con il Nantes per Abdoulaye Touré, mediano classe ‘94 scelto come rinforzo d’esperienza chiamato a cogliere l’eredità dell’ormai ex Kevin Strootman.

Continuano invece ad essere insistenti le voci che vorrebbero Fares in procinto di approdare al Grifone: l’accordo con l’algerino appare essere cosa fatta, manca però la definizione di qualche dettaglio con il presidente laziale Claudio Lotito. Nella giornata odierna ha invece preso piede un’ulteriore idea per la difesa, questa rappresentata dall’ingaggio dello svincolato Nicolas Nkoulou, difensore ex Torino pronto a mettersi nuovamente in gioco prendendo le chiavi di una difesa che sembra avere un’urgente necessità di trovare dei punti di riferimento.

In vista del Napoli dunque continuano a tenere banco le questioni di mercato, questo con un obiettivo ben preciso: inserire i tasselli giusti per raggiungere quanto prima i punti necessari al mantenimento della categoria.