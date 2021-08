Genoa: Maksimovic in arrivo, in chiusura la telenovela Lammers

Genova. Una pedina in più per la difesa genoana è in arrivo in quest’ultima settimana di calciomercato. Nikola Maksimovic, difensore serbo svincolato dal Napoli, è pronto per vestire la maglia rossoblù.

Sembra invece chiudersi positivamente la telenovela dell’estate: secondo le ultime voci di radiomercato Sam Lammers potrebbe davvero arrivare a Genova dopo una trattativa estenuante e durata settimane. Resta da capire il destino di Mattia Destro, ormai in uscita a quanto pare.

Altri nomi accostati al Genoa nelle ultime ore arrivano da Roma, sponda biancazzurra: Caicedo per l’attacco e Fares per la difesa. La trattativa però non è ancora a buon punto.

Il mercato rossoblù è in fermento dopo il risultato disastroso di domenica scorsa contro l’Inter. Ballardini, nelle poche uscite mediatiche, continua a dire che la squadra è incompleta e alcune scelte fatte nella prima giornata erano state forse un modo per ribadirlo.

L’attenzione dei tifosi, però, è tutta verso le voci di cessione societarie che si susseguono ormai da giorni. Il rapporto ormai da molto tempo conflittuale tra tifosi e presidente è arrivato a un livello di logoramento notevole. Non è un mistero che negli anni scorsi al Genoa si siano associate trattative che poi sono terminate in un nulla di fatto. Tuttavia il Covid e la crisi del calcio italiano in generale potrebbe aver convinto Preziosi a cedere. L’ultimo bilancio, quello del 2020, si è concluso con una perdita di 33,4 milioni di euro dopo un 2019 positivo sostenuto dalle plusvalenze di Piatek e Romero.