Genoa: l’ultimo colpo di una giornata scoppiettante è Fares

Genova. Un tourbillon di acquisti e cessioni in termini di quantità che non ha eguali in serie A, con un gran finale: l’arrivo di Fares, l’esterno mancino della Lazio in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni, il trasferimento definitivo di Caicedo, rinforzo per l’attacco, sempre dalla sponda biancazzurra di Roma, l’inserimento del difensore centrale serbo Maksimovic (svincolato) e del centrocampista Abdoulaye Touré dal Nantes.

L’ultima giornata, frenetica, di mercato per il Genoa era iniziata con due contratti depositati “soft”: Claudio Cellamare in arrivo dalla Lucchese e Matteo Manfredonia dal L.R. Vicenza (prestito), ma le trattative per i nuovi arrivi erano già in atto da giorni.

Sfumata la cessione di Mattia Destro: l’attaccante trentenne, undici reti l’anno scorso, resterà tra le fila dei rossoblù. Anche Radovanovic, dato molto vicino al Benevento, vestirà ancora la maglia del Grifone.

Niente Nzola, dato tra i papabili.

Si è concluso così un un mercato travagliato, soprattutto all’inizio per i rossoblù, che hanno dovuto cedere il gioiello Shomurodov per rimpinguare le casse.

In uscita oggi anche Favilli al Monza in via definitiva, Mohamed Salim FaresSalcedo e Agudelo, in prestito allo Spezia.

Principali movimenti in entrata:

Jandrei (Por, Atl. Paranaense, fine prestito), Sturaro (Cen, Verona, fine prestito), Agudelo (Cen, Spezia, fine prestito), Favilli (Att, Verona, fine prestito), Bani (Dif, Parma, fine prestito), Buksa (Att, Wisla Cracovia, definitivo), Andrenacci (Por, Brescia, svincolato), Sabelli (Dif, Brescia, definitivo), Vanheusden (Dif, Inter, prestito), Sirigu (Por, Torino, definitivo), Hernani (Cen, Parma, definitivo), Ekuban (Att, Trabzonspor, definitivo), Vasquez (Dif, Pumas, definitivo), Maksimovic (Dif, svincolato), Touré (Cen, Nantes, definitivo), Caicedo (Att, Lazio, definitivo), Fares (Cen, Lazio, prestito).

Principali movimenti in uscita:

Zappacosta (Dif, Chelsea, fine prestito), Strootman (Cen, Marsiglia, fine prestito), Scamacca (Att, Sassuolo, fine prestito), Lu. Pellegrini (Dif, Juventus, fine prestito), Perin (Por, Juventus, fine prestito), Pjaca (Att, Juventus, fine prestito), Onguene (Dif, Salisburgo, fine prestito), Zajc (Cen, Fenerbahce, fine prestito), Goldaniga (Dif, Sassuolo, fine prestito), Zapata (Dif, svincolato), Jaroszkynski (Dif, Salernitana, definitivo), Parigini (Att, Como, prestito), Shomurodov (Att, Roma, definitivo), Jagiello (Cen, Brescia, definitivo), Czyborra (Dif, Arminia, prestito), Favilli (Att, Monza, definitivo), Agudelo (Cen, Spezia, prestito).