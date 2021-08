Genoa, dopo il tradimento di Lammers tutto su Nzola: nel frattempo svelato il nome del fondo in trattativa con Preziosi

Genova. Non sembra esserci tempo per riflettere sulla sconfitta rimediata contro il Napoli in casa Genoa. Mancano infatti ormai soltanto un giorno e poche ore alla chiusura della sessione di calciomercato forse più pazza degli ultimi anni, un periodo impreziosito da arrivi illustri e grandi partenze in tutti i campionati componenti il panorama europeo.

Ovviamente la Serie A non ha fatto eccezione ed il Grifone, superata un’iniziale fase di stallo, sembra davvero aver ingranato la marcia giusta. I più maliziosi ipotizzano che possa già celarsi il fondo americano propostosi per acquistare i rossoblù dietro alla spesa sostenuta per sopperire alle partenze dei punti cardine dello scorso anno ma, al momento, da parte di Preziosi nulla viene dato per scontato.

Nel frattempo però è stato scoperto proprio il nome della società interessata all’acquisto del Grifone: si tratterebbe del fondo statunitense “777 Partners”, il quale ha basi a New York e a Miami. Sviluppi sono dunque attesi nelle prossime settimane, questo mentre il Genoa sta ultimando la propria rosa in vista della stagione 2021/2022.

Dopo gli arrivi in quel di Genova di Maksimovic, Caicedo e Tourè ha inaspettatamente riscontrato una brusca frenata la trattativa per Lammers, olandese in forza all’Atalanta ormai nuovo promesso sposo dell’Eintracht Francoforte in Germania. Varato dunque il piano B in casa rossoblù: a salutare saranno Destro ed Agudelo i quali si accaseranno allo Spezia, mentre M’bala Nzola farà il percorso inverso diventando un nuovo giocatore del Grifone.

Nel frattempo inoltre la super prestazione offerta ieri da Cambiaso non ha placato le voci relative ad un possibile arrivo sulla sua fascia di appartenenza, questo con Fares della Lazio sempre in pole.Al momento la trattativa sembra essere piombata in una fase di stallo, ma a breve si attendono nuovi aggiornamenti: l’algerino potrebbe ancora diventare un nuovo giocatore rossoblù.

A 24 ore circa dal termine del calciomercato non si ferma dunque il forcing del Genoa (senza dimenticare la cessione di Favilli ceduto in prestito con diritto di riscatto al Monza), l’obiettivo salvezza andrà raggiunto il prima possibile.