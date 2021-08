Genoa, Ballardini pre Napoli: “Dovremo dimostrare di essere squadra, proveremo a mettere in difficoltà i nostri avversari”

Genova. Dopo una lunga settimana di polemiche e voci di mercato il giorno più atteso è finalmente arrivato. Questa sera allo stadio Luigi Ferraris sarà esordio casalingo per il Genoa di Davide Ballardini, squadra chiamata a reagire dopo la pesante sconfitta rimediata la scorsa settimana contro l’Inter di Simone Inzaghi. In attesa del match il tecnico rossoblù ha dunque rilasciato le consuete dichiarazioni pre partita, questo rompendo il silenzio creatosi proprio successivamente alla partita persa di domenica.

Quello presentatosi ai microfoni è stato un Ballardini apparso fiducioso e determinato, un atteggiamento probabilmente assunto nel tentativo di trasmettere tranquillità ai propri giocatori. Il tecnico rossoblù ha dunque esordito dichiarando: “Mi aspetto un Genoa molto più determinato rispetto a quello visto contro l’Inter, questo sarà il nostro primo dovere. Dovremo essere chiari in entrambe le fasi di gioco interpretando il match in maniera opposta rispetto a quanto fatto proprio contro i nerazzurri”.

In seguito l’intervistato ha svelato di aver preparato la partita per impedire ai giocatori del Napoli di giocare con tranquillità, questo tentando di limitare il più possibile le ottime qualità degli avversari. Successivamente non poteva poi mancare un commento sul nuovo arrivato Vasquez, per il momento ancora escluso dalla lista dei convocati.

”È appena arrivato dopo aver compiuto ben quattro viaggi di andata e ritorno verso il Messico, abbiamo scelto di concedergli qualche giorno prima di impiegarlo ufficialmente”, questa la rivelazione del tecnico. Infine Ballardini ha preferito non parlare del mercato, dichiarando di pensare soltanto alla sfida contro il Napoli.

Proprio in vista del match di questa sera sono stati diramati i convocati, un elenco in cui spiccano le assenze di Semper, Marchetti e Sabelli. Di seguito la lista completa:

Badelj, Sturaro, Hernani, Behrami, Melegoni, Portanova, Rovella, Ghiglione. Attaccanti: Bianchi, Buksa, Agudelo, Favilli, Ekuban, Kallon, Pandev.

Appuntamento alle 20:45 quindi, il calcio d’inizio di Genoa-Napoli è sempre più vicino.