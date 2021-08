G20 di Santa Margherita, la ministra Bonetti: “Per la prima volta focus su empowerment femminile”

Genova. “Per la prima volta nella storia del G20 domani a Santa Margherita Ligure si organizza una conferenza speciale sul tema dell’empowerment femminile, per volontà della presidenza italiana che lo ha posto da subito come uno degli asset fondamentali per l’azione del nostro Governo”. Lo evidenzia la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti stamani collegata via Zoom all’evento ‘Le città delle donne, le imprese femminili motore del rilancio dell’economia’ organizzato dall’Università di Genova.

Obiettivo del G20, secondo la ministra Bonetti, deve essere “valorizzare i protagonismo delle donne nelle nostre società a partire dai temi della formazione, ma anche una valorizzazione maggiore e compiuta nel mondo del lavoro, in particolare con un accento sull’imprenditoria femminile”.

“Le donne hanno pagato un prezzo particolare a causa della pandemia. – ricorda – Crediamo che la valorizzazione dell’imprenditoria femminile in un’alleanza con i percorsi di formazione sia davvero strategica e possa rappresentare una chiave di volta”.