Finale, chi si rivede! Passa a salutare il giovane blucerchiato Gabriele Fresia: “Sogno di esordire in Serie A con questi colori”

Una piacevole sorpresa quella avvenuta in mattinata al Felice Borel di Finale Ligure quando, durante la rifinitura, un volto familiare è spuntato all’interno dell’ambiente giallorossoblu: Gabriele Fresia, divenuto recentemente un giovane blucerchiato.

Tanti abbracci, battute e scambi di in bocca al lupo per le rispettive stagioni, perché gli “auguri” si dice portino male, tra il giovane portiere e i suoi ex compagni di squadra, ai quali è rimasto molto legato.

Ma come sono stati questi mesi per Gabriele? Com’è arrivata questa importante occasione? Sentiamocelo dire da lui nel video in sovraimpressione.