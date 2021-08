Festa della Madonna della Guardia, il servizio speciale di Amt

Genova. Per il periodo di novena che precede la festa della Madonna della Guardia, AMT ha previsto una programmazione dedicata del servizio bus per raggiungere il Santuario nei giorni feriali. Ancora domani,

venerdì 27 agosto, è in vigore il servizio bus speciale che prevede due corse per il Santuario:

• da Bolzaneto (Giro del Vento) alle ore 09.00 e alle ore 14.00;

• dal Santuario alle ore 12.00 e alle ore 18.00.

Contestualmente alla programmazione delle corse sopraindicate, anche domani il servizio “Chiama il bus” per il Santuario di Nostra Signora della Guardia non sarà attivo.

Sabato 28 agosto, vigilia della festa, il Santuario sarà raggiungibile, come di consueto, con la linea bus provinciale 332, Bolzaneto – Santuario Nostra Signora della Guardia. Gli orari sono quelli attualmente in vigore, vale a dire:

• da Bolzaneto (Giro del Vento) alle ore 8.15, 10.00, 12.50 e 16.00;

• dal Santuario alle ore 9.00, 11.15, 13.35 e 18.15.

Per domenica 29 agosto, festa della Madonna della Guardia, AMT ha previsto, oltre alle corse programmate della linea provinciale 332, un servizio navetta che collegherà Bolzaneto al Santuario, attivo dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.30 circa, gestito direttamente dal personale graduato presente sul posto.

Nella giornata di domenica, personale AMT sarà presente la mattina a Bolzaneto e il pomeriggio al Santuario per vendere i biglietti ai passeggeri che ne fossero sprovvisti.

Si ricorda che attualmente non è consentita la vendita di biglietti a bordo, in applicazione ai protocolli previsti per l’emergenza sanitaria, pertanto si consiglia di acquistare preventivamente i titoli di viaggio, anche tramite la APP AMT.