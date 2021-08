Chiavari. Era a bordo di uno scooter rubato ma in realtà doveva trovarsi in carcere. A scoprirlo dopo un controllo in banca dati i carabinieri della compagnia di Chiavari.

Protagonista un genovese di 35 anni che era a bordo di uno scooter rubato il 18 agosto a Genova.

Il 35enne doveva scontare una condanna a 4 anni, 11 mesi e 13 giorni per furto, ricettazione e resistenza. E’ stato portato nel carcere di Chiavari.