Ettore Masetti, i funerali sabato mattina a Garessio Ponte: negli anni ’90 fu consigliere comunale

Genova. I funerali di Ettore Masetti, il fondatore della Hamburgeria nazionale Masetto scomparso due giorni fa dopo una lunga malattia, saranno celebrati sabato 28 agosto alle ore 10.30, nella chiesa di Santa Caterina a Garessio Ponte.

Ettore Masetti, infatti, benchè originario di Genova era garessino d’adozione. Proprio nel paese della Val Tanaro aveva gestito per 7 anni la Trattoria del Regolo mettendo in pratica la sua passione per la cucina. Dal ’95 al ’99 era stato anche consigliere comunale con il sindaco Fausto Sciandra ed inoltre aveva gestito il Parco Fonti San Bernardo.

Poi il ritorno a Genova dove aveva aperto “Il Masetto”, hamburgheria nazionale, uno dei locali più apprezzati e noti della città, che ha contribuito a cambiare la concezione dello street food nella nostra città.